В Екатеринбурге 67-ю годовщину смерти Иосифа Сталина отметят масштабным салютом
В Екатеринбурге 5 марта устроят масштабный салют в честь 67-й годовщины смерти советского вождя Иосифа Сталина. Салют начнется в центре Екатеринбурга около 20:00
В Екатеринбурге 5 марта устроят масштабный салют в честь 67-й годовщины смерти советского вождя Иосифа Сталина. Салют начнется в центре Екатеринбурга около 20:00.
«Ни один тиран не погубил столько людей, и день его смерти должен стать национальным праздником освобождения - если бы этого не произошло, количество жертв было бы гораздо больше», - заявили организаторы салюта. Представитель инициативной группы в беседе с порталом Znak.com выразил надежду, что в следующем году к этой акции присоединяться и другие российские города.
Члены инициативной группы пожелали остаться анонимными, так как опасаются провокаций.
Иосиф Сталин скончался 5 марта 1953 года в своей официальной резиденции - Ближней даче. По официальной версии, советский вождь умер в результате кровоизлияния в мозг.
По разным оценкам, в годы сталинских репрессий в СССР погибли от 600 до 1,3 млн человек. В правозащитном обществе «Мемориал» говорят о 12 млн погибших. Через лагеря прошли около 20 млн человек.
Между тем, Коммунистическая партия России и ее сторонники 5 марта возложат цветы к месту захоронения Сталина у Кремлевской стены, а также к Мавзолею Владимира Ленина.