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Общество
Нас мало - а станет еще меньше
05 марта 15:16

В Екатеринбурге 67-ю годовщину смерти Иосифа Сталина отметят масштабным салютом

В Екатеринбурге 5 марта устроят масштабный салют в честь 67-й годовщины смерти советского вождя Иосифа Сталина. Салют начнется в центре Екатеринбурга около 20:00

В Екатеринбурге 67-ю годовщину смерти Иосифа Сталина отметят масштабным салютом

В Екатеринбурге 5 марта устроят масштабный салют в честь 67-й годовщины смерти советского вождя Иосифа Сталина. Салют начнется в центре Екатеринбурга около 20:00.

«Ни один тиран не погубил столько людей, и день его смерти должен стать национальным праздником освобождения - если бы этого не произошло, количество жертв было бы гораздо больше», - заявили организаторы салюта. Представитель инициативной группы в беседе с порталом Znak.com выразил надежду, что в следующем году к этой акции присоединяться и другие российские города.

Члены инициативной группы пожелали остаться анонимными, так как опасаются провокаций.

Иосиф Сталин скончался 5 марта 1953 года в своей официальной резиденции - Ближней даче. По официальной версии, советский вождь умер в результате кровоизлияния в мозг.

По разным оценкам, в годы сталинских репрессий в СССР погибли от 600 до 1,3 млн человек. В правозащитном обществе «Мемориал» говорят о 12 млн погибших. Через лагеря прошли около 20 млн человек.

Между тем, Коммунистическая партия России и ее сторонники 5 марта возложат цветы к месту захоронения Сталина у Кремлевской стены, а также к Мавзолею Владимира Ленина.

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