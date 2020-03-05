Голосование по внесению поправок в Конституцию обойдется почти в 15 млрд рублей
Центризбирком России утвердил распределение бюджетных средств между региональными комиссиями, выделенных на проведение общероссийского голосования по изменению Конституции. Всего на эти цели из государственной казны выделено 14,8 млрд рублей
Центризбирком России утвердил распределение бюджетных средств между региональными комиссиями, выделенных на проведение общероссийского голосования по изменению Конституции. Всего на эти цели из государственной казны выделено 14,8 млрд рублей.
Зампред ЦИК Николай Булаев сообщил, что региональным избиркомам достанется большая часть средств – 14,6 млрд руб. Из этой суммы 11,1 млрд рублей потратят на оплату труда сотрудников избиркомов, сообщают «Ведомости».
Центризбиркому на оплату труда привлеченных сотрудников, расходы на связь и командировки досталось только 80 млн рублей. Организация участков для голосования в воинских частях и дипломатических представительствах обойдется в 110 млн рублей.
Кампания по информированию граждан о голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию обойдется в 925 млн рублей. Для сравнения информационная кампания по выборам президента 2018 года обошлась бюджету в 770 млн рублей.
Тендер на услуги по организации и проведению информационной кампании проводиться не будет. В ЦИК это объяснили сжатыми сроками подготовки к голосованию. Госконтракты получат фирмы, которые уже сотрудничали с избиркомом. Это «ИМА-консалтинг», а также «Михайлов и партнеры».
Информировать избирателей о голосовании и сути поправок в Конституцию РФ также будут за счет региональных бюджетов.