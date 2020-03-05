Клиентов Western Union и «Золотой короны» предупредили о проблемах с получением переводов в Китае
Системы денежных переводов предупредили своих клиентов о трудностях с получением наличных в Китае. Из-за распространения коронавируса COVID-19 пункты выдачи средств в банках стали закрываться
Системы денежных переводов Western Union и «Золотая корона» предупредили своих клиентов о трудностях с получением наличных в Китае. Из-за распространения коронавируса COVID-19 пункты выдачи средств в банках стали закрываться.
На официальном сайте Western Union сообщается, что компания следит за развитием ситуации с коронавирусом, из-за которого «время работы пунктов обслуживания в пострадавших регионах (преимущественно в Китае) может отличаться от стандартного», сообщает РБК.
В Western Union не стали раскрывать финансовые потери от закрытия пунктов выдачи денег и сокращения количества переводов. Компания рекомендовала клиентам из пострадавших от коронавируса районов получать и отправлять деньги с помощью цифровых каналов Western Union и банков-партнеров.
В «Золотой короне» сообщили, что проблемы с выдачей денег привели к снижению объема отправленных средств, но пока такая ситуация складывается только Китая и не затрагивает другие страны.