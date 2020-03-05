Власти Москвы разработали «план Б» на случай распространения коронавируса
Московские власти разработали «план Б» на случай стремительного распространения в городе коронавируса COVID-19, который среди прочего предусматривает введение режима чрезвычайной ситуации
Московские власти разработали «план Б» на случай стремительного распространения в городе коронавируса COVID-19, который среди прочего предусматривает введение режима чрезвычайной ситуации.
Всего московские власти подготовили два плана действий на случай распространения коронавируса. Второй, так называемый «план Б», может вступить в силу после появления большого числа заразившихся и предусматривает карантин для их соседей, друзей и знакомых заболевшего.
Соответствующий документ, подписанный вице-мэром по социальным вопросам Анастасией Раковой, накануне был разослан по различным инстанциям. Так, «план А» предусматривает измерение температуры у пассажиров самолетов во всех столичных аэропортах, взятие проб на вирус у людей с повышенной температурой, ежедневное измерение температуры в детских садах, школах и колледжах, отмена международных спортивных, культурных и научных мероприятий, а также открытие стационаров-изоляторов для заразившихся.
План «Б» вступает в силу после выявления заболевшего коронавирусом. Согласно этому плану, ответственные лица должны получить список людей, с которыми контактировали зараженные, в том числе и при помощи баз данных, которые должен разработать департамент информационных технологий. Квартиры заразившихся подлежат дезинфекции, а их соседям, друзьям и знакомым запретят покидать место жительство. В школах детей заболевших необходимо ввести карантин. Дезинфицированы также должны быть кафе, торговые центры и фитнес-клубы, в которых побывали зараженные и члены их семей, сообщает ВВС.
Помимо этого «план Б» подразумевает объявление карантина во всей Москве. Это означает закрытие учебных заведений, музеев, театров, кинотеатров, стадионов, рынков и т.д. Городские поликлиники должны быть переведены на домашнее обслуживание пациентов, а работодателям будет рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу.
Также столичные чиновники рассматривают возможность введения режима чрезвычайной ситуации, который предусматривает закрытие вообще всех предприятий и организаций кроме экстренных и ответственных за жизнеобеспечение служб. Движение общественного транспорта будет приостановлено, а использование личных автомобилей будет запрещено.