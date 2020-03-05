05 марта 00:35
Российский священник призвал готовить девочек к материнству, а не к школе
Протоиерей заявил, что «важнее семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет». «Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему?», - добавил Дмитрий Смирнов
Фото: photosight.ru
Протоиерей Дмитрий Смирнов посоветовал родителей, имеющих дочерей, готовить их не в школе, а к материнству.
В эфире православной радиостанции «Радонеж» протоиерей заявил, что «важнее семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет».
«Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь. Воспитание происходит в процессе реальной жизни», - добавил Дмитрий Смирнов.
Ранее Дмитрий Смирнов отличился тем, что назвал «бесплатными проститутками» женщин, живущих с мужчинами без регистрации брака.