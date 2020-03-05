05 марта 00:28
Власти Италии из-за распространения коронавируса закрыли все школы и университеты
Итальянское правительство утвердило решение закрыть с 5 марта все школы и университеты из-за коронавируса COVID-19. Италия сейчас является крупнейшим центром распространения опасного вируса в Европе
Фото: Reuters
Итальянское правительство утвердило решение закрыть с 5 марта все школы и университеты из-за коронавируса COVID-19. Италия сейчас является крупнейшим центром распространения опасного вируса в Европе.
Образовательные учреждения по всей стране закрываются до середины марта. В девяти провинциях на севере Италии школы и университеты были закрыты ранее. В провинциях Ломбардия и Венето карантн был введен еще в середине февраля.
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора в свою очередь предупредил, что следующим решением правительства может стать запрет на проведение футбольных матчей в присутствии болельщиков.
По состоянию на 4 марта, число заразившихся выросло до 2,5 тысяч человек. От болезни умерли 79 человека.