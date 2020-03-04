Петербургские депутаты объявили благодарность сотрудникам Росгвардии
Единоросс Вячеслав Макаров заявил, что сотрудники Росгвардии «выполняют опасную задачу и сохраняют покой в обществе», а если бы не они, что «у нас на каждом перекрестке не стояли бы танки другой расцветки»
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга проголосовали за объявление благодарности сотрудникам Росгвардии. Этот документ внесли на рассмотрение парламента внепланово, что вызвало недовольство со стороны оппозиционных депутатов.
Депутат Михаил Амосов поинтересовался у коллег, не участвовали ли отмеченные благодарностью росгвардейцы в разгоне протестных акций и задержании участников согласованного шествия 1 мая 2019 года. Тогда среди задержанных оказался депутат Максим Резник.
Вместо ответа на вопрос спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров заявил Михаилу Амосову, что он «может не голосовать».
«Фактически из документа следует и нам предстоит проголосовать, поддерживаем ли мы функции опричников и жандармов при разгоне мирных манифестаций и благодарны ли им за это», - отметил в свою очередь Максим Резник, слова которого приводит Znak.com.
Единоросс Вячеслав Макаров заявил, что сотрудники Росгвардии «выполняют опасную задачу и сохраняют покой в обществе», а если бы не они, то «у нас на каждом перекрестке не стояли бы танки другой расцветки». «Вот представьте акцию, выходит толпа 1 тыс. человек на 15 тыс. Это приведет к кровопролитию и страшным преступлениям. А потрясения нам не нужны, как говорил Столыпин. Эти люди заслуживают не просто благодарности, а чтобы при их виде срывали шапки и кланялись им в пояс», - заявил депутат.