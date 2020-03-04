04 марта 14:49
Депутатов Госдумы созывают на митинг в поддержку поправок в Конституцию
На митинг сейчас активно созывают депутатов Госдумы, преимущественно, из фракции «Единая Россия». Народные избранники до 6 марта должны подтвердить руководителям думских фракций свое участие
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
В Москве 15 марта на Манежной площади состоится митинг в поддержку президентских поправок в российскую Конституцию.
По данным Znak.com, на этот митинг сейчас активно созывают депутатов Госдумы, преимущественно, из фракции «Единая Россия». Народные избранники до 6 марта должны подтвердить руководителям думских фракций свое участие. На мероприятие депутаты должны прийти не одни, а вместе со своими помощниками, чтобы явка была больше.
При этом в департамента региональной безопасности Москвы, который согласовывает публичные мероприятия в столице, пока не смогли подтвердить информацию о проведении митинга в поддержку изменения Конституции.
Напомним, что всероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Основной закон назначено на 22 апреля.