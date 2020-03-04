В управлении семьи вице-премьера Марата Хуснуллина обнаружили землю на 3 млрд рублей
Семья бывшего вице-мэра Москвы и действующего вице-премьера России управляет портфелем земельных участков в республике Татарстан площадью 8 587 гектаров
Семья бывшего вице-мэра Москвы и действующего вице-премьера России Марата Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в республике Татарстан площадью 8 587 гектаров. Стоимость этих активов составляет не менее 3,2 млрд рублей. Напомним, что и в мэрии Москвы и в федеральном правительстве г-н Хуснуллин курирует строительство,
«Открытые медиа» в своем расследовании о Марате Хуснуллине ссылается на отчетность управляющей компании «АКТИВиСТ», из которой следует, что по состоянию на 29 января 2020 года единственным ее акционером являлась полная тезка 75-летней матери чиновника Роза Хуснуллина.
Компания «АКТИВиСТ» управляет тремя казанскими закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФ) - «ИАРТ Девелопмент», «Рост Недвижимость» и «Рост Девелопмент». На эти фонды оформлены огромные площади земли в Татарстане.
1 214 гектаров находится в собственности у «ИАРТ Девелопмент», 43 гектара - у «Рост Недвижимости» и 6 710 гектаров у «Рост Девелопемента». Площадь всех зданий, переданных в эти ЗПИФы, составляет 162 029 кв.м.
Инвестиционный фонд «ИАРТ Девелопмент» оценил чистую стоимость своих активов в 628,9 млн рублей, «Рост Недвижимость» - в 538,1 млн рублей, а «Рост Девелопемента» - в 1,3 млрд рублей.
Пайщиками всех трех фондов были структуры, связанные с самим Маратом Хуснуллиным или с близкими ему людьми. Так, двумя пайщиками «ИАРТ Девелопмент» являются «Ипотечное агентство Республики Татарстан» (ИАРТ) и «Лучшая Инвестиционная компания» (ЛИК). Г-н Хуснуллин был председателем совета директоров «Ипотечного агентства Республики Татарстан», а его приятель по университету в Лондоне Андрей Симаков – генеральным директором.
Напомним, ранее московские муниципальные депутаты обратились к президенту Владимиру Путину с требованием отменить назначение Марата Хуснуллина на должность вице-премьера федерального правительства. Авторы обращения заявили, что в качестве вице-мэра Москвы Хуснуллин действовал исключительно «в интересах сверхбогатых людей, возглавляющих строительные компании», а его работа на федеральном уровне может иметь «катастрофические последствия».