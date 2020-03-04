04 марта 11:47
Росгидромет предупредил о возможном дефиците воды из-за аномально теплой зимы
Россия из-за аномально теплой зимы может столкнуться с проблемой наполняемости водохранилищ, которые обеспечивают питьевой водой крупнейшие агломерации, в том числе и Московскую
Фото: eng.rushydro.ru
Россия из-за аномально теплой зимы может столкнуться с проблемой наполняемости водохранилищ, которые обеспечивают питьевой водой крупнейшие агломерации, в том числе и Московскую.
Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что из-за слишком теплой зимы может возникнуть дефицит наполняемости водохранилищ. Это Верхневолжский каскад, бассейны Оки и водохранилища вокруг Московского региона. Ранее уже возникали проблемы с наполнением водохранилищ Крыма, в связи с чем властям пришлось вводить график подачи воды в жилые дома, однако проблему удалось разрешить благодаря дождям, сообщает ТАСС.
Других критических последствий аномально теплой зимы в России не предвидится, успокоил Юрий Варакин.