Власти Египта отказались считать крушение российского самолета над Синаем терактом
Власти Египта отказались считать крушение пассажирского самолета A-321 авиакомпании «Когалымавиа» на Синайском полуострове в 2015 году терактом. Российские политики такое решение назвали «хамством»
Власти Египта отказались считать крушение пассажирского самолета A-321 авиакомпании «Когалымавиа» на Синайском полуострове в 2015 году терактом. Российские политики такое решение назвали «хамством».
Накануне Апелляционный суд Каира вынес решение по иску российских семей, чьи родственники погибли в авиакатастрофе над Синаем. Суд не стал рассматривать требования потерпевших по существу, указав, что личности погибших якобы до сих пор не установлены. Суд также отклонил претензии к правительству Египта. Потерпевшие считают, что именно халатность чиновников привела к теракту на борту гражданского самолета, сообщает «КоммерсантЪ».
Египетские власти официально считают крушение А-321 аварией, однако российские следственные органы и спецслужбы считают произошедшее терактом.
Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что отказ Египта признать терактом авиакатастрофу над Синаем является хамством по отношению к России.
Депутат в этой связи призвал МИД России подключиться к решению вопроса с выплатой египетской стороной компенсаций потерпевшим. «Египетская сторона должна была выплатить это пособие каждой семье без каких-либо мытарств со стороны наших соотечественников», - заявил г-н Шерин.
Пассажирский лайнер Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, разбился над Синайским полуостровом рано утром 31 октября 2015 года. Все 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли.
По версии ФСБ России на борту самолета был совершен теракт. На основании этой версии российские власти запретили прямое авиасообщение между Россией и Египтом.