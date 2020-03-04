04 марта 08:09
Счетная палата усомнилась в эффективности президентских инициатив по борьбе с бедностью
Алексей Кудрин усомнился в эффективности социальных инициатив по борьбе с бедностью, которые выдвинул Владимир Путин. По мнению аудитора, этих мер окажется недостаточно для выведения из бедности более миллиона россиян
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин усомнился в эффективности социальных инициатив по борьбе с бедностью, которые выдвинул президент Владимир Путин. По мнению аудитора, этих мер окажется недостаточно для выведения из бедности более миллиона россиян.
В заключении Счетной палаты на проект поправок в федеральный бюджет на 2020−2022 годы говорится, что прогноз правительства по сокращению уровня бедности в России до 10,8% за этот период является завышенным, а влияние «президентских» мер «может быть переоценено», поскольку не все выдвинутые инициативы ориентированы непосредственно на малообеспеченное население.
Напомним, что российские власти собираются потратить на борьбу с бедностью 4 трлн рублей.