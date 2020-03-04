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04 марта 00:35

Глава СКР предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества у коррупционеров

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил внести в Конституцию поправку, которая закрепит применение конфискации имущества в качестве меры уголовного наказания» по коррупционным делам

Глава СКР предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества у коррупционеров

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил внести в Конституцию поправку, которая закрепит применение конфискации имущества в качестве меры уголовного наказания» по коррупционным делам.

Алексей Бастрыкин сообщил, что в прошлом году следователи направили в суды 8,4 тысячи дел о коррупционных преступлениях. К уголовной ответственности было привлечено 479 лиц, обладающих особым правовым статусом.

Глава СКР назвал конфискацию имущества «действенной мерой по сдерживанию коррупции» и предложил закрепить ее в Конституции.

Рабочая группа по подготовке и внесению поправок в Основной закон пока не прокомментировала предложение главы Следственного комитета.

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