04 марта 00:35
Глава СКР предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества у коррупционеров
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил внести в Конституцию поправку, которая закрепит применение конфискации имущества в качестве меры уголовного наказания» по коррупционным делам
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил внести в Конституцию поправку, которая закрепит применение конфискации имущества в качестве меры уголовного наказания» по коррупционным делам.
Алексей Бастрыкин сообщил, что в прошлом году следователи направили в суды 8,4 тысячи дел о коррупционных преступлениях. К уголовной ответственности было привлечено 479 лиц, обладающих особым правовым статусом.
Глава СКР назвал конфискацию имущества «действенной мерой по сдерживанию коррупции» и предложил закрепить ее в Конституции.
Рабочая группа по подготовке и внесению поправок в Основной закон пока не прокомментировала предложение главы Следственного комитета.
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