04 марта 00:24
Власти Латвии сообщили о блокировке сервиса «Яндекс.Такси»
Причиной блокировки стали новые требования латвийского законодательства, когда все агрегаторы такси должны были зарегистрироваться в автомобильной дирекции Латвии, однако российская компания этого не сделала
Власти Латвии дали указание операторам связи заблокировать на территории страны работу приложения и сайта российского сервиса «Яндекс.Такси».
Как сообщает LSM.lv, причиной блокировки стали новые требования латвийского законодательства. С 22 января 2020 года все агрегаторы такси должны были зарегистрироваться в автомобильной дирекции Латвии, однако российский «Яндекс.Такси» этого не сделал.
После регистрации «Яндекс.Такси» сможет возобновить работу.
Представитель российского сервиса заявил «Медузе», что сервис еще работает в штатном режиме. Кроме того, компания уже начала процесс регистрации в соответствии с латвийским законодательством.