Авиакомпания «Победа» сократит количество рейсов в Италию из-за коронавируса
Авиакомпания-лоукостер «Победа» сократит количество рейсов в Италию в связи с падением спроса. Россияне стали отказываться от поездок в итальянские города из-за распространения коронавируса
Авиакомпания-лоукостер «Победа» сократит количество рейсов в Италию в связи с падением спроса. Россияне стали отказываться от поездок в итальянские города из-за распространения коронавируса.
Лоукостер сейчас выполняет рейсы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо. В марте рейсы из Москвы в Бергамо будут выполнятся по расписанию только по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям. В Тревизо и Римини – только по субботам, в Рим - по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям, а в Пизу - по воскресеньям.
Об изменениях в расписании на апрель будет объявлено позже.
Авиакомпания «Аэрофлот» также рассматривает вопрос о сокращении количества рейсов в Италию в связи с отказом россиян посещать эту страну из-за коронавируса.
Напомним, ранее Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу путевок в Италию, Иран и Южную Корею из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации по коронавирусу.