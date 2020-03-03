03 марта 17:02
Государственную думу могут распустить после голосования по изменению Конституции
Президент Владимир Путин в серии интервью агентству ТАСС может заявить о роспуске Государственной думы. Предположительно, это произойдет в предпоследней части интервью, в которой глава государства расскажет про Государственный совет
Фото: zen.yandex.ru
Президент Владимир Путин в серии интервью агентству ТАСС может заявить о роспуске Государственной думы. Предположительно, это произойдет в предпоследней части интервью, в которой глава государства расскажет про Государственный совет, поправки в Конституцию и всенародное голосование, сообщает Znak.com.
Стоит отметить, что слухи о роспуске действующего созыва Государственной думы появились сразу после отставки правительства Дмитрия Медведева в январе текущего года.
По неподтвержденным данным, нижняя палата парламента может быть распущена сразу после общероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию, которое назначено на 22 апреля. В этом случае выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2020 года, а не 2021 года.