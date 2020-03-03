Жительницы Москвы и Подмосковья 8 марта смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом
Собянин и Воробьев договорились о том, что 8 марта проезд для женщин будет бесплатным в общественном транспорте Москвы, Подмосковья и в пригородных электричках
Власти Москвы и Московской области подарили женщинам на 8 марта бесплатный проезд в общественном транспорте.
Мэр Москвы Сергей Собянин написал в Twitter, что договорился с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым о том, что 8 марта проезд для женщин будет бесплатным в общественном транспорте Москвы, Подмосковья и в пригородных электричках.
Сергей Собянин также напомнил, что парковка в Москве 8 и 9 марта будет бесплатной за исключением улиц с повышенным парковочным тарифом (380 рублей в час).
В Twitter департамента транспорта Москвы сообщается, что в метрополитене, МЦК и монорельсе сотрудники откроют женщинам турникет, в наземном транспорте не нужно будет прикладывать билет или проездной к валидатору, а для проезда в области нужно будет получить бесплатный билет в кассе.