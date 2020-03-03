Минздрав России предложил присваивать больницам «звезды», как гостиницам
Минздрав России вынес на общественное обсуждение документ, который предполагает классификацию медицинских организаций по количеству «звезд», аналогичным тем, что присваиваются гостиницам
Минздрав России вынес на общественное обсуждение документ, который предполагает классификацию медицинских организаций по количеству «звезд», аналогичным тем, что присваиваются гостиницам.
Ведомство предлагает разделить медучреждения на три уровня. На соответствие им больницы и поликлиники будет в течение трех лет проверять специальная комиссия при территориальных органах Росздравнадзора, сообщает «Российская газета».
Вместо «звезды» медицинским учреждениям будут присваивать логотип, в центре которого разместится надпись с указанием уровня соответствия: от самого низкого уровня до самого высокого уровня 3. В левом нижнем углу будет помещаться название организации и уникальный идентификационный номер в форме QR-кода. Знак соответствия будет размещаться на входных дверях и на официальном сайте организации.
В Минздраве считают, что такая система классификации позволит пациентам узнавать об уровне услуг в медучреждении и при помощи мобильного устройства быстро проверить достоверность этих сведений.
В ведомстве также отметили, что присвоение знаков качества будет способствовать конкуренции между медицинскими организациями и росту качества предоставляемых услуг.
Между тем, эксперты считают, что присваивать «звезды» можно разве что клиникам, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь, но не районным больницам и фельдшерско-акушерским пунктам, которые имеют проблемы с кадрами и слабое оснащение.