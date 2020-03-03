Семья Шестуна выпустила документальный фильм о событиях, последовавших после ареста бывшего главы Серпуховского района
На прошлой неделе в Сахаровском центре состоялась презентация новой книги экс-главы Серпуховского района «Непокорный арестант. Часть вторая»
На прошлой неделе в Сахаровском центре состоялась презентация новой книги экс-главы Серпуховского района «Непокорный арестант. Часть вторая». Также во время мероприятия зрителям был показан расширенный трейлер фильма «Ты не один», который готовил к выходу общественный комитет «Свободу Шестуну».
Сегодня же утром в Youtube на канале Александра Шестуна полная версия ленты стала доступна для просмотра.
- Этот фильм мы готовили не один месяц, - рассказывает Юлия Шестун, супруга Александра Вячеславовича. - Мы брали с собой камеру на разные мероприятия, на встречи с адвокатами, издателями, на заседания суда. Везде старались запечатлеть что-то интересное, какие-то важные кадры, которые в дальнейшем смогли бы использовать. И большая часть материала действительно пригодилась - мы использовали ее в этом фильме.
Несмотря на обилие документальных съемок, основная часть фильма состоит из интервью членов семьи — жены, детей. Но главной его особенностью все же являются фрагменты из неопубликованного интервью самого Александра Шестуна, записанного с ним буквально за несколько дней до ареста. Он рассказывает о причинах, побудивших его начать войну с областной властью, вспоминает, как зарождалась его семья и размышляет о важных темах.