Пензенский министр здравоохранения посоветовал гражданам самим шить защитные медицинские маски
Глава региона подтвердил, что из-за слишком высокого спроса на фоне сообщений о распространении коронавируса маски действительно пропали из продажи
Министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин в связи с дефицитом медицинских масок в аптеках рекомендовал гражданам самим шить их из марли. Таким образом чиновник отреагировал на жалобы жителей региона на нехватку средств защиты от коронавируса.
Так, житель Пензы пожаловался губернатору региона Ивану Белозерцеву на то, что в местных аптеках невозможно купить медицинские защитные маски. Глава региона подтвердил, что из-за слишком высокого спроса на фоне сообщений о распространении коронавируса маски действительно пропали из продажи.
В свою очередь глава регионального Минздрава Александр Никишин заявил, что в условиях дефицита можно вспомнить советский опыт и делать маски своими руками. «Каждый может себе пошить семислойную маску и два раза ее в день проглаживать утюгом, что эквивалентно тем маскам, которые мы покупаем в аптеках», - заявил чиновник, слова которого приводит РИА Новости.
Александр Никишин также сообщил, что в медучреждениях Пензенской области изготавливают защитные маски своими руками, но пообещал, что в ближайшее время в регион поступит 50 тысяч масок.