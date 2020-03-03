Меню
Бизнес
Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны навсегда
03 марта 04:12

Банкира Олега Тинькова не выпускают из Лондона из-за проблем с властями США

Британские власти обязали российского бизнесмена и основателя «Тинькофф Банка» Олега Тинькова находиться в Лондоне из-за судебного разбирательства с налоговой службой США и три раза в неделю отмечаться в полиции

Банкира Олега Тинькова не выпускают из Лондона из-за проблем с властями США

Британские власти обязали российского бизнесмена и основателя «Тинькофф Банка» Олега Тинькова находиться в Лондоне из-за судебного разбирательства с налоговой службой США и три раза в неделю отмечаться в полиции. Ранее власти страны выдали ордер на арест банкира, однако после уплаты залога в размере 20 млн фунтов стерлингов его отпустили. Выплатив залог, г-н Тиньков избежал экстрадиции в США.

Лондонские власти обязали Тинькова сдать паспорта и установили за ним наблюдение с помощью электронного браслета. Ему также запрещено покидать квартиру с 19:00 до 7:00.

В сообщении головной компании группы TCS Group Holding (TCSGH) сообщили, что судебные слушания продлятся с февраля по апрель 2020 года.

Напомним, 28 февраля Налоговое управление США инициировало судебные слушания в отношении Олега Тинькова, как частного лица, а не владельца «Тинькофф Банка». Уже 1 марта британские СМИ сообщили, что американские прокуроры выдали ордер на арест российского бизнесмена, который сейчас находится в Лондоне.

Издание Sunday Express сообщает, что разбирательство было инициировано из-за фальшивой налоговой декларации и занижения данных о доходах за 2013 год. Именно в этом году банкир отказался от американского гражданства.

Претензии также могут быть связаны с американской системой exit tax, по которой богачи должны при отказе от гражданства заплатить налог в размере 23,8% на доход, который они получили бы при продаже всех своих местных активов.

Новости о налоговых претензиях властей США к Олегу Тинькову обвалили акции TCS Group Holding на 10%. Сама компания пыталась избежать этого, раскрыв информацию о судебном процессе.

В компании продолжают уверять, что проблемы г-на Тинькова с властями США не отразятся на деятельности Tinkoff Group (туда входят «Тинькофф-банк», «Тинькофф страхование» и «Тинькофф мобайл»), поскольку он не входит в составы правления и советы директоров этих компаний. Пока все указанные структуры работают в штатном режиме. Напомним также, что в феврале «Тинькофф-банк» стал титульным спонсором Российской футбольной премьер-лиги.

Материалы по теме
В компании TCS подтвердили информацию о выплате Олегом Тиньковым залога в 20 млн фунтов стерлингов
Олег Тиньков выплатил 20 млн фунтов в качестве залога по иску американских налоговиков
Налоговая служба США сообщила о претензиях к Олегу Тинькову
Сейчас на главной
Минздрав России предложил присваивать больницам «звезды», как гостиницам
здравоохранение
Минздрав России предложил присваивать больницам «звезды», как гостиницам
Минздрав России вынес на общественное обсуждение документ, который предполагает классификацию медицинских организаций по количеству «звезд», аналогичным тем, что присваиваются гостиницам
Семья Шестуна выпустила документальный фильм о событиях, последовавших после ареста бывшего главы Серпуховского района
александр шестун
Семья Шестуна выпустила документальный фильм о событиях, последовавших после ареста бывшего главы Серпуховского района
На прошлой неделе в Сахаровском центре состоялась презентация новой книги экс-главы Серпуховского района «Непокорный арестант. Часть вторая»
Пензенский министр здравоохранения посоветовал гражданам самим шить защитные медицинские маски
коронавирус
Пензенский министр здравоохранения посоветовал гражданам самим шить защитные медицинские маски
Глава региона подтвердил, что из-за слишком высокого спроса на фоне сообщений о распространении коронавируса маски действительно пропали из продажи
Общество
Суперкубок УЕФА 2023 года пройдет в столице Татарстана
Суперкубок УЕФА, который разыгрывается между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы, впервые пройдет в России, в Казани. Соответствующее решение принял исполком Союза европейских футбольных ассоциаций
В Москве с подозрением на коронавирус госпитализировали 24 человека
коронавирус
В Москве с подозрением на коронавирус госпитализировали 24 человека
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о госпитализации 24 человек, которые контактировали с жителем столицы, у которого выявили коронавирус COVID-19 после посещения Италии
Генпрокуратура внесла представление в связи ненадлежащим хранением картин Рерихов
Наследие Рерихов
Генпрокуратура внесла представление в связи ненадлежащим хранением картин Рерихов
В ходе проверки Генеральной прокуратурой РФ условий хранения картин Рерихов в филиале Государственного музея Востока выявлены многочисленные нарушения
Нотариусы сообщили о росте числа мошенничеств на рынке недвижимости
недвижимость
Нотариусы сообщили о росте числа мошенничеств на рынке недвижимости
При этом в Федеральной нотариальной палате отметили, что количество выявленных и пресеченных попыток мошенничества также выросло в несколько раз за счет появления «мощных» электронных средств контроля
Рейтинг «Единой России» спасут за счет Владимира Путина
Единая Россия
Рейтинг «Единой России» спасут за счет Владимира Путина
Президент России Владимир Путин может возглавить списки «Единой России» на выборах в Госдуму в 2021 году. Глава государства становился лидером партийного списка «ЕР» в 2007 году, и тогда это помогло повысить рейтинг партии власти почти в два раза
Петербургского кладоискателя обвинили в получении гостайны из-за покупки старых карт
государственная тайна
Петербургского кладоискателя обвинили в получении гостайны из-за покупки старых карт
Петербургский поисковик и кладоискатель Антон Коломицын стал фигурантом уголовного дела из-за покупки карт Генштаба 50-летней давности. Мужчину обвиняют в незаконном получении секретных сведений
Сервис «Яндекс.Такси» запустил рейтинг пассажиров
такси
Сервис «Яндекс.Такси» запустил рейтинг пассажиров
«Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении рейтинг пассажиров, с которым можно ознакомиться под именем или почтой, привязанной к сервису. Рейтинг пассажира складывается из оценок, которые водители анонимно ставят своим клиентам после поездки
В России разрешили ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов
лекарства
В России разрешили ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов
Соответствующий закон был принят после того, как правоохранительные органы возбудили уголовные дела в отношении нескольких женщин, которые приобрели диазепам для своих тяжелобольных детей
Власти Украины ужесточили правила выезда своих граждан в Россию
граница
Власти Украины ужесточили правила выезда своих граждан в Россию
По новым правилам, выехать из Украины в Россию можно только при наличии заграничного паспорта, а вернуться обратно можно по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении
В Иране неизвестные подожгли больницу, в которой находились пациенты с коронавирусом
коронавирус
В Иране неизвестные подожгли больницу, в которой находились пациенты с коронавирусом
Пожар произошел после того, как жители города узнали, что в местную больницу из другого города Кума привезли десять человек с коронавирусом
Авторская колонка
Промоины в торговых рядах
На днях было забавно: слушаю по радио (явно рекламное) сообщение о какой-то там годовщине со дня создания торговой сети «Вкусвилл», о том, как она «прекрасно развивается» и даже собирается заплатить какие-то рекордные дивиденды своим акционерам, отличная отчетность и всё такое – и буквально в этот же момент мне приходит смс-ка… от той же самой сети «Вкусвилл»
Рощин Алексей
Сторонники Шестуна приняли участие в Марше Немцова
александр шестун
Сторонники Шестуна приняли участие в Марше Немцова
В субботу, 29 февраля, сразу в нескольких российских городах прошли акции памяти политика Бориса Немцова, расстрелянного пять лет назад на Большом Москворецком мосту. Наиболее масштабным мероприятие получилось в Москве
Не стоит выезжать из Российской Федерации
коронавирус
Не стоит выезжать из Российской Федерации
Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к россиянам с просьбой воздержаться от поездок за границу в связи со стремительным распространением коронавируса COVID-19
Коронавирус COVID-19 распространился уже на 53 государства
эпидемии
Коронавирус COVID-19 распространился уже на 53 государства
Опасный коронавирус COVID-19 распространился уже на 53 страны мира, а общее число заразившихся превысило 83 тысячи человек. От болезни скончались 2858 человек
Турция пригрозила перекрыть пролив Босфор для российских военных кораблей
Турция
Турция пригрозила перекрыть пролив Босфор для российских военных кораблей
Власти Турции заявили, что могут ограничить или полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей Военно-морского флота России в связи с эскалацией конфликта в сирийской провинции Идлиб
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.