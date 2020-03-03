Банкира Олега Тинькова не выпускают из Лондона из-за проблем с властями США
Британские власти обязали российского бизнесмена и основателя «Тинькофф Банка» Олега Тинькова находиться в Лондоне из-за судебного разбирательства с налоговой службой США и три раза в неделю отмечаться в полиции
Британские власти обязали российского бизнесмена и основателя «Тинькофф Банка» Олега Тинькова находиться в Лондоне из-за судебного разбирательства с налоговой службой США и три раза в неделю отмечаться в полиции. Ранее власти страны выдали ордер на арест банкира, однако после уплаты залога в размере 20 млн фунтов стерлингов его отпустили. Выплатив залог, г-н Тиньков избежал экстрадиции в США.
Лондонские власти обязали Тинькова сдать паспорта и установили за ним наблюдение с помощью электронного браслета. Ему также запрещено покидать квартиру с 19:00 до 7:00.
В сообщении головной компании группы TCS Group Holding (TCSGH) сообщили, что судебные слушания продлятся с февраля по апрель 2020 года.
Напомним, 28 февраля Налоговое управление США инициировало судебные слушания в отношении Олега Тинькова, как частного лица, а не владельца «Тинькофф Банка». Уже 1 марта британские СМИ сообщили, что американские прокуроры выдали ордер на арест российского бизнесмена, который сейчас находится в Лондоне.
Издание Sunday Express сообщает, что разбирательство было инициировано из-за фальшивой налоговой декларации и занижения данных о доходах за 2013 год. Именно в этом году банкир отказался от американского гражданства.
Претензии также могут быть связаны с американской системой exit tax, по которой богачи должны при отказе от гражданства заплатить налог в размере 23,8% на доход, который они получили бы при продаже всех своих местных активов.
Новости о налоговых претензиях властей США к Олегу Тинькову обвалили акции TCS Group Holding на 10%. Сама компания пыталась избежать этого, раскрыв информацию о судебном процессе.
В компании продолжают уверять, что проблемы г-на Тинькова с властями США не отразятся на деятельности Tinkoff Group (туда входят «Тинькофф-банк», «Тинькофф страхование» и «Тинькофф мобайл»), поскольку он не входит в составы правления и советы директоров этих компаний. Пока все указанные структуры работают в штатном режиме. Напомним также, что в феврале «Тинькофф-банк» стал титульным спонсором Российской футбольной премьер-лиги.