03 марта 00:34
Суперкубок УЕФА 2023 года пройдет в столице Татарстана
Суперкубок УЕФА, который разыгрывается между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы, впервые пройдет в России, в Казани. Соответствующее решение принял исполком Союза европейских футбольных ассоциаций
Фото: nevasport.ru
Суперкубок УЕФА, который разыгрывается между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы, впервые пройдет в России. В 2023 году суперматч примет Казань. Соответствующее решение принял исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), сообщает ТАСС.
Игра состоится на стадионе «Ак Барс Банк арена», которая вмещает 45 тысяч зрителей. Этот стадион уже принимал матчи Кубка конфедераций-2017 и Чемпионата мира 2018 года.
Сейчас «Ак Барс Банк арена» является домашним стадионом казанского футбольного клуба «Рубин».