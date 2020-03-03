В Москве с подозрением на коронавирус госпитализировали 24 человека
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о госпитализации 24 человек, которые контактировали с жителем столицы, у которого выявили коронавирус COVID-19 после посещения Италии
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о госпитализации 24 человек, которые контактировали с жителем столицы, у которого выявили коронавирус COVID-19 после посещения Италии. Эта страна сейчас считается крупнейшим центром распространения коронавируса в Европе.
Градоначальник сообщил в своем блоге, что госпитализированы шесть родственников зараженного, пятеро его друзей и еще 13 человек, которые летели с ним одним рейсом из Италии. Еще 83 человека помещены в карантин.
Столичные врачи также проверяют на коронавирус COVID-19 всех пациентов с пневмонией, так как это наиболее тяжелая форма осложнения инфекции.
Кроме того, московским работодателям дано указание измерять температуру сотрудникам на работе. Аналогичный «температурный контроль» введен в школах и детских садах города. Помимо этого температуру будут выборочно измерять у пассажиров Московского метрополитена.