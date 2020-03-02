Генпрокуратура внесла представление в связи ненадлежащим хранением картин Рерихов
В ходе проверки Генеральной прокуратурой РФ условий хранения картин Рерихов в филиале Государственного музея Востока выявлены многочисленные нарушения
В ходе проверки Генеральной прокуратурой РФ условий хранения картин Рерихов в филиале Государственного музея Востока выявлены многочисленные нарушения. Министру культуры Российской Федерации и генеральному директору ФГБУК «Государственный музей искусства народов Востока» внесены представления и поставлен вопрос об обеспечении условий сохранности произведений Н.К.Рериха и С.Н.Рериха.
Основанием для проведения проверки в 13-м павильоне ВДНХ, где размещены шедевры, послужили многочисленные нарекания общественности, связанные с нарушением температурно-влажностного режима, развеской картин в непосредственной близости от батарей центрального отопления, а также на промерзающих окнах.
Репортаж т/к Россия-1
Как следует из письма Начальника отдела Генпрокуратуры по надзору за исполнением законов в сфере обеспечения правопорядка, защиты интересов государства и общества «в ходе проверки доводы изложенные в обращении, нашли свое подтверждение» «в отношении ответственного должностного лица и учреждения … возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.4 и статьей 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Генпрокуратура взяла под личный контроль устранение выявленных нарушений в отношении картин, относившихся к национальному культурному достоянию.
Копия письма Генпрокуратуры
Справка:
Николай Рерих – один из крупнейших русских художников, мыслитель и общественный деятель с мировым именем. Автор Пакта Рериха – международного договора по сохранению памятников мировой культуры во время войн и в мирное время.
Творческое наследие Н.К.Рериха насчитывает более 7000 картин и десятки литературных трудов. С 1924 по 1928 гг. совершил крупнейшую в экспедицию в Центральную Азию. Супруга художника Елена Рерих – известный философ и просветитель.
В 1990 году младший сын семьи, Святослав Рерих, известный художник и общественный деятель Индии передал на Родину наследие родителей для создания в московской усадьбе Лопухиных общественного музея имени Н.К.Рериха. В 2017 году усадьбы была передана Государственному музею Востока. В настоящее время здание требует срочного ремонта и реставрации. Картины вывезены в филиал ГМВ на ВДНХ.