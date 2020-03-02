Нотариусы сообщили о росте числа мошенничеств на рынке недвижимости
При этом в Федеральной нотариальной палате отметили, что количество выявленных и пресеченных попыток мошенничества также выросло в несколько раз за счет появления «мощных» электронных средств контроля
Российские нотариусы сообщили о росте попыток мошенничества при совершении сделок с недвижимостью в период с 2018 по 2019 гг. При этом в Федеральной нотариальной палате отметили, что количество выявленных и пресеченных попыток мошенничества также выросло в несколько раз за счет появления «мощных» электронных средств контроля.
По данным палаты, в 2017 году в 25 регионах нотариусы выявили и пресекли 94 попытки совершить мошенничество с недвижимостью, а в 2018 году этот показатель уже составил 150 попыток мошенничества в 34 регионах. За неполный 2019 год нотариусы пресекли 186 попыток мошенничества в 30 регионах, сообщает РБК.
Лидерами среди регионов по числу выявленных попыток мошенничества стали Башкортостан - 22 случая, Свердловская область - 22, Новосибирская область - 27, Ростовская область - 27, Московская область - 39, Санкт-Петербург – 59 и Красноярский край - 62.
С мошенничеством на рынке недвижимости нотариусам помогают бороться системы «электронного нотариата» и электронных реестров Единой информационной системы (ЕИС).