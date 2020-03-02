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02 марта 10:50

Владимир Путин может возглавить список «Единой России» на выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин может возглавить списки «Единой России» на выборах в Госдуму в 2021 году. Глава государства становился лидером партийного списка «ЕР» в 2007 году, и тогда это помогло повысить рейтинг партии власти почти в два раза

Владимир Путин может возглавить список «Единой России» на выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин может возглавить списки «Единой России» на выборах в Госдуму в 2021 году. Глава государства становился лидером партийного списка «ЕР» в 2007 году, и тогда это помогло повысить рейтинг партии власти почти в два раза.

Кремль рассчитывает, что «Единая Россия» по итогам выборов в Госдуму сформирует конституционное большинство, что необходимо для обеспечения стабильности перехода власти при вероятном отказе Владимира Путина от участия в президентских выборах 2024 года. С 2018 года рейтинг «Единой России» падает, поэтому в администрации президента сейчас ищут способы его поднять.

Так, на выборах 2019 года Кремль разрешил регионам использовать лозунг «Единая Россия» — партия президента», чтобы итоги голосования не были провальными для партии власти. На выборах 2021 года Владимир Путин и вовсе может возглавить список от «ЕР», сообщает «КоммерсантЪ».

Ранее сообщалось, что к выборам в Госдуму 2021 года Кремль объединит «Единую Россию» и Общероссийский народный фронт, лидером которого является Владимир Путин. В администрации президента считают, что это поможет избавиться от негатива, связанного с партией власти.

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