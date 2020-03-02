Петербургского кладоискателя обвинили в получении гостайны из-за покупки старых карт Генштаба
Петербургский поисковик и кладоискатель Антон Коломицын стал фигурантом уголовного дела из-за покупки карт Генштаба 50-летней давности. Мужчину обвиняют в незаконном получении секретных сведений
Петербургский поисковик и кладоискатель Антон Коломицын стал фигурантом уголовного дела из-за покупки карт Генштаба 50-летней давности. Мужчину обвиняют в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну.
В мае 2018 года Коломицын купил диск с топографическими картами Генштаба 1960-1970-х годов у сотрудника петербургского филиала «Центра геодезии» Владимира Грабовского за 9 тысяч рублей. Спустя некоторое время выяснилось, что эти карты до сих пор считаются секретными. По этой причине к кладоискателю пришли силовики и изъяли карты, сообщает «Медиазона».
Первоначально Коломицыну силовики сказали, что претензий к нему нет. Однако в 2020 году у него снова провели обыск, а затем заявили о возбуждении против него уголовного дела.
Антон Коломицын, которого после допроса отпустили под подписку о невыезде, из-за уголовного преследования уехал из России в Голландию. Сейчас власти страны рассматривают его прошение о политическом убежище.
Поисковик заявил, что дело против него возбудили из-за обычных карт местности. «Во всем мире это не является чем-то секретным, потому что современные армии не воюют по бумажным и вообще по топографическим картам, а по спутниковым данным, которые во всем их превосходят», - отметил Коломицын.
Глава правозащитной организации «Команда 29» Иван Павлов также заявил об абсурдности обвинений. «Глупо секретить карты, если сейчас есть гугл-карты», — отметил юрист.