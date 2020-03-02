Сервис «Яндекс.Такси» запустил рейтинг пассажиров
«Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении рейтинг пассажиров, с которым можно ознакомиться под именем или почтой, привязанной к сервису. Рейтинг пассажира складывается из оценок, которые водители анонимно ставят своим клиентам после поездки
«Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении рейтинг пассажиров, с которым можно ознакомиться под именем или почтой, привязанной к сервису.
Рейтинг пассажира складывается из оценок, которые водители анонимно ставят своим клиентам после поездки. Таксист может поставить пользователю оценку от одного до пяти баллов, а сам рейтинг складывается из 40 последних оценок. При этом новые оценки влияют на результат сильнее, чем старые.
Представитель «Яндекс.Такси» сообщил РБК, что новая функция пока работает в тестовом режиме, но в будущем станет доступна для водителей. Система оценок поможет определять недобросовестных клиентов, которые не оплачивают поездку или ведут себя агрессивно. Заказы пассажиров с высоким рейтингом, напротив, станут приоритетными для водителей.