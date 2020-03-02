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Общество
Андрей + Наиле = Роскомнадзор
02 марта 00:24

В России разрешили ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов

Соответствующий закон был принят после того, как правоохранительные органы возбудили уголовные дела в отношении нескольких женщин, которые приобрели диазепам для своих тяжелобольных детей

В России разрешили ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов
Фото: brutoman.ru

В России 1 марта вступил в силу закон, который разрешает ввоз в страну незарегистрированных лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества.

Незарегистрированные в России сильнодействующие лекарства можно ввозить с целью оказания помощи конкретным пациентам и при наличии решения врачебной комиссии о невозможности лечения альтернативными зарегистрированными лекарствами.

Приказом Министерства здравоохранения, в список разрешенных к ввозу препаратов вошли диазепам, мидазолам, клобазам, лоразепам и фенобарбитал.

Соответствующий закон был принят после того, как правоохранительные органы возбудили уголовные дела в отношении нескольких женщин, которые приобрели диазепам для своих тяжелобольных детей. В связи с широким общественным резонансом дела были закрыты, а в правительстве пообещали решить вопрос с незарегистрированными лекарствами.

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