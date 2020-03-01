В Иране неизвестные подожгли больницу, в которой находились пациенты с коронавирусом
В иранском городе Бендер-Аббас местные жители подожгли больницу, в которой разместили пациентов с коронавирусом COVID-19. В Иране за прошедшие сутки от коронавируса скончались девять человек
В иранском городе Бендер-Аббас местные жители подожгли больницу, в которой разместили пациентов с коронавирусом COVID-19.
Пожар произошел после того, как жители города узнали, что в местную больницу из другого города Кума привезли десять человек с коронавирусом. Иранские СМИ показала видеозапись в места событий, на которой видно, как люди просто стоят и наблюдают за горящим зданием больницы.
В Иране за прошедшие сутки от коронавируса скончались девять человек. Общее число погибших достигло 43 человек, сообщает Reuters.
Также за эти же сутки медики выявили 205 новых случаев заражения опасной инфекцией. Общее числа заразившихся выросло до 593 человек. Среди заболевших оказались заместитель министра здравоохранения Ирана и пятеро депутатов парламента.
Иране наряду с Южной Кореей и Италией считается одним из крупнейших центров распространения коронавируса после Китая.