Сторонники Шестуна приняли участие в Марше Немцова
В субботу, 29 февраля, сразу в нескольких российских городах прошли акции памяти политика Бориса Немцова, расстрелянного пять лет назад на Большом Москворецком мосту. Наиболее масштабным мероприятие получилось в Москве
В субботу, 29 февраля, сразу в нескольких российских городах прошли акции памяти политика Бориса Немцова, расстрелянного пять лет назад на Большом Москворецком мосту. Наиболее масштабным мероприятие получилось в Москве, где на шествие от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова вышло более 20 тысяч человек.
Многие пришли на мероприятие с баннерами, флагами в защиту политических заключенных. Присутствовали и родственники бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна - его мать Зоя Михайловна, жена Юлия, дочь Мария, а также не менее 30 членов общественного комитета «Свободу Шестуну» и его сторонников. Они шли в колонне «Матери против политических репрессий» с красочными плакатами и флагами «Свободу Шестуну», «Требуем немедленно освободить Александра Шестуна».
Свои колонны были у тех, кто поддерживает фигурантов дела «Новое величие», фигурантов дела «Сети». Активисты «Бессрочки» и «Метропикетов» равномерно распределились по всем колоннам и шли вместе с родителями и родственниками фигурантов громких дел, скандировали различные лозунги.
- Этот марш показал, что люди, чьи родственники попали в беду, едины, - делится впечатлениями Юлия Шестун. - Сегодня мы увидели всеобщую солидарность и почувствовали поддержку. Такие акции вселяют надежду на то, что мы все же будем услышаны.
Стоит отметить, что в столице Марш Немцова прошел без эксцессов, тогда как в Санкт-Петербурге ряд участников был задержан сотрудниками правоохранительных органов.