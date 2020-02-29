Глава Роспотребнадзора попросила россиян не выезжать из страны из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к россиянам с просьбой воздержаться от поездок за границу в связи со стремительным распространением коронавируса COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к россиянам с просьбой воздержаться от поездок за границу в связи со стремительным распространением коронавируса COVID-19. Сейчас крупными центрами распространения инфекции являются не только Китай, но также Иран, Южная Корея и Италия. Всего же коронавирус распространился уже на 53 государства.
«Для того, чтобы на сегодняшний день считать себя защищенными, первое — нужно максимально сократить возможные, предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны. Вот сегодня то время, когда не стоит выезжать из Российской Федерации», — заявила Анна Попова, слова которой приводит«Интерфакс».
Глава Роспотребнадзора также сообщила, что пока не планируется вводить обязательный карантин для граждан, которые вернулись из Италии. Анна Попова сообщила, что вернувшимся из этой страны необходимо обратиться в медучреждение по месту жительства или по месту наблюдения, чтобы врачи взяли пациента под наблюдение.
Согласно последним данным, коронавирусом COVID-19 заразились более 85 тысяч человек. Умерло от этой болезни уже около 3 тысяч человек.