Коронавирус COVID-19 распространился уже на 53 государства
Опасный коронавирус COVID-19 распространился уже на 53 страны мира, а общее число заразившихся превысило 83 тысячи человек. От болезни скончались 2858 человек
Опасный коронавирус COVID-19 распространился уже на 53 страны мира, а общее число заразившихся превысило 83 тысячи человек. От болезни скончались 2858 человек.
По данным Reuters, за последние сутки о первых случаях заражения коронавирусом сообщили в Белоруссии, Нидерландах, Сан-Марино, Литве, Новой Зеландии и Нигерии.
В Китае общее число заразившихся составило 78824 человека, а умерло – 2788 человек. В Южной Корее заразилось уже 2022 человека и скончались 13 человек.
В Италии, которая стала крупнейшим в Европе центром распространения болезни, число заразившихся выросло до 650 человек. Погибли 17 человек.
В связи со стремительным распространением коронавируса в Европе власти Швейцарии ввели запрет на проведение массовых мероприятий. Под запрет попало и проведение знаменитого Женевского автосалона.
В Швейцарии, по состоянию на 28 февраля, зафиксировано 15 случаев заражения COVID-19.