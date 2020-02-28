Турция пригрозила перекрыть пролив Босфор для российских военных кораблей
Власти Турции заявили, что могут ограничить или полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей Военно-морского флота России в связи с эскалацией конфликта в сирийской провинции Идлиб
Власти Турции заявили, что могут ограничить или полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей Военно-морского флота России в связи с эскалацией конфликта в сирийской провинции Идлиб.
Об этом стало известно, когда к проливам Босфор и Дарданеллы почти подошли российские корабли «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович».
Турецкий журналист Хакан Челик сообщил в Twiter, что власти его страны сейчас обсуждают возможность перекрытия пролива Босфор, если Россия будет противодействовать турецкой военной операции в Сирии. Помимо этого, Турция может пойти на закрытие воздушного пространства Турции для российских самолетов, в том числе гражданских.
Напомним, российские власти ранее публично обвинили Турцию в поддержке боевиков которые сохраняют за собой контроль над сирийской провинцией Идлиб. Российская и сирийская правительственная армия нанесли удары по провинции, в результате чего погибли турецкие военные.
В ответ на это турецкая армия в ночь на 28 февраля нанесла удары по позициям сирийской армии в Идлибе и уничтожила конвой правительственных войск.