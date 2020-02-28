Меню
Техномир
Чемодан, вокзал, Германия, Испания и Франция
28 февраля 09:07

Астрономы зафиксировали самую мощную со времен Большого взрыва вспышку

Астрономы зафиксировали самую мощную вспышку энергии во Вселенной со времен Большого взрыва. По значимости ученые сравнили это открытие с обнаружением первых костей динозавров

Астрономы зафиксировали самую мощную со времен Большого взрыва вспышку
Фото: bb.lv

Астрономы зафиксировали самую мощную вспышку энергии во Вселенной со времен Большого взрыва. По значимости ученые сравнили это открытие с обнаружением первых костей динозавров.

По данным специалистов, взрыв произошел у сверхмассивной черной дыры в центре галактики, удаленной от Земли на 390 миллионов световых лет и находящейся в скоплении Змееносца. Выброс энергии был настолько мощным, что пробил огромную дыру в плазме, окружающей скопление. В эту полость могли бы поместиться 15 галактик Млечный Путь, сообщает «Лента.ру».

Гипотеза о том, что эта брешь образовалась именно а результате взрыва, подтвердилась в ходе наблюдений с помощью радиотелескопов и других инструментов, улавливающих разные длины волн. Это рентгеновская обсерватория Chandra, XMM-Newton ЕКА, антенная решетка Murchison Widefield Array (MWA) в Западной Австралии и радиотелескоп Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT) в Индии.

Сейчас ученые пытаются установить причину столь сильного взрыва.

Материалы по теме
На Международной космической станции временно вышли из строя все туалеты
Первый вышедший в открытый космос космонавт Алексей Леонов скончался в возрасте 85 лет
Космонавту Юрию Маленченко отказали в назначении на новую должность из-за жены-американки
Сейчас на главной
Коронавирус COVID-19 распространился уже на 53 государства
эпидемии
Коронавирус COVID-19 распространился уже на 53 государства
Опасный коронавирус COVID-19 распространился уже на 53 страны мира, а общее число заразившихся превысило 83 тысячи человек. От болезни скончались 2858 человек
Турция пригрозила перекрыть пролив Босфор для российских военных кораблей
Турция
Турция пригрозила перекрыть пролив Босфор для российских военных кораблей
Власти Турции заявили, что могут ограничить или полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей Военно-морского флота России в связи с эскалацией конфликта в сирийской провинции Идлиб
ВТБ на сутки отменит все комиссии в качестве компенсации клиентам за сбой в работе онлайн-банка
банки
ВТБ на сутки отменит все комиссии в качестве компенсации клиентам за сбой в работе онлайн-банка
Государственный банк ВТБ на один день отменил для своих клиентов комиссии за денежные операции в мобильном приложении «ВТБ онлайн» в качестве извинений за сбой в работе сервиса
В мире
Власти Германии объявили о начале эпидемии коронавируса COVID-19
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан объявил о начале эпидемии и заявил, что в последнее время специальным службам стало все сложнее отслеживать цепочки, по которым идет заражение
Налоговая служба заблокировала банковский счет российского подразделения Google
Google
Налоговая служба заблокировала банковский счет российского подразделения Google
Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счет ООО «Гугл» - российского подразделения американской корпорации Google. Речь идет о счете компании в «Ситибанке»
«Хочешь, чтобы Путин ушел? Голосуй за Конституцию!»
конституция
«Хочешь, чтобы Путин ушел? Голосуй за Конституцию!»
Россиян, в рамках подготовки к процедуре голосования по поправкам в конституцию, поделили на шесть целевых групп: пенсионеры и люди старшего возраста, патриотические настроенные, лоялисты, молодежь, малообеспеченные и критически настроенные
Минтранс приостановил движение поездов из Москвы в Ниццу из-за коронавируса
коронавирус
Минтранс приостановил движение поездов из Москвы в Ниццу из-за коронавируса
Министерство транспорта России с 4 марта приостанавливает движение поезда по маршруту Москва – Ницца. Решение было принято в связи с кончиной в Париже гражданина Франции, у которого диагностировали вирус
Эксперты не смогли назвать экстремистским предполагаемый «устав» «Сети»
дело сети
Эксперты не смогли назвать экстремистским предполагаемый «устав» «Сети»
Эксперты по делу «Сети» не смогли ответить на вопрос об экстремистском характере фигурирующего в деле документа «Положение» (Свод «Сети»), который сторона обвинения считает «уставом организации»
«Ситуация выглядит - хуже не бывает»
доходы чиновников
«Ситуация выглядит - хуже не бывает»
Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в своем блоге расследование о нескольких квартирах в Нью-Йорке, которые принадлежат зятю главы российского премьер-министра Михаила Мишустина Александру Удодову
Авторская колонка
Выйди на улицу, верни себе страну
29 февраля в Москве и других городах России пройдет Марш памяти Бориса Немцова. Весь спектр наиболее острых социальных и политических проблем, стоящих перед гражданами России, будет поднят на этой первой в 2020 году протестной акции
Пономарев Лев
Гаагский суд объяснил своей решение в пользу акционеров ЮКОСа «крымской поправкой»
ЮКОС
Гаагский суд объяснил своей решение в пользу акционеров ЮКОСа «крымской поправкой»
Суд также обратил внимание на то, что Россия в некоторых случаях временно применяла международные договора, даже если некоторые их положения противоречили внутреннему законодательству страны
Минюст пообещал пересмотреть размер планируемых новых штрафов
штрафы ГИБДД
Минюст пообещал пересмотреть размер планируемых новых штрафов
Министерство юстиции после критики пообещало пересмотреть крупные штрафы за нарушение ПДД, которые прописаны в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях
«Троллинг высшего разряда»
поправки в конституцию
«Троллинг высшего разряда»
Коммунистическая партия осталась недовольна выбранной Кремлем датой всероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию. Голосование состоится 22 апреля, когда будет отмечаться 150-летие Владимира Ленина
В России более трети больниц и поликлиник не имеют центрального отопления и водопровода
здравоохранение
В России более трети больниц и поликлиник не имеют центрального отопления и водопровода
В отчете Счетной палаты сообщается, что в 41% медицинских учреждений по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление
Российских «айтишников», работающих на иностранные компании, включат в перечень самозанятых
самозанятые россияне
Российских «айтишников», работающих на иностранные компании, включат в перечень самозанятых
Торгово-промышленная палата выступила с инициативой распространить действие налогообложения для самозанятых на IT-специалистов
Власти Ростова-на-Дону собираются забрать землю у собственников сгоревших домов
пожар в ростове-на-дону
Власти Ростова-на-Дону собираются забрать землю у собственников сгоревших домов
Власти Ростова-на-Дону собираются в «добровольно-принудительном» порядке выкупить у граждан земельные участки, пострадавшие в результате сильного пожара в августе 2017 года
Известные музыканты потребовали пересмотреть приговоры по делу «Сети»
дело сети
Известные музыканты потребовали пересмотреть приговоры по делу «Сети»
Российские музыканты вслед за другими профессиональными сообществами написали обращение в поддержку фигурантов резонансного дела «Сети», которые были приговорены к срокам от 6 до 18 лет
Управделами президента опубликовало задним числом тендер на организацию послания Владимира Путина
госзакупки
Управделами президента опубликовало задним числом тендер на организацию послания Владимира Путина
УДП России потратило 95,2 млн рублей на организацию послания Владимира Путина Федеральному собранию. С ежегодным посланием глава государства выступил 15 января
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.