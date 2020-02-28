Астрономы зафиксировали самую мощную со времен Большого взрыва вспышку
Астрономы зафиксировали самую мощную вспышку энергии во Вселенной со времен Большого взрыва. По значимости ученые сравнили это открытие с обнаружением первых костей динозавров
Астрономы зафиксировали самую мощную вспышку энергии во Вселенной со времен Большого взрыва. По значимости ученые сравнили это открытие с обнаружением первых костей динозавров.
По данным специалистов, взрыв произошел у сверхмассивной черной дыры в центре галактики, удаленной от Земли на 390 миллионов световых лет и находящейся в скоплении Змееносца. Выброс энергии был настолько мощным, что пробил огромную дыру в плазме, окружающей скопление. В эту полость могли бы поместиться 15 галактик Млечный Путь, сообщает «Лента.ру».
Гипотеза о том, что эта брешь образовалась именно а результате взрыва, подтвердилась в ходе наблюдений с помощью радиотелескопов и других инструментов, улавливающих разные длины волн. Это рентгеновская обсерватория Chandra, XMM-Newton ЕКА, антенная решетка Murchison Widefield Array (MWA) в Западной Австралии и радиотелескоп Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT) в Индии.
Сейчас ученые пытаются установить причину столь сильного взрыва.