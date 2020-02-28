ВТБ на сутки отменит все комиссии в качестве компенсации клиентам за сбой в работе онлайн-банка
Государственный банк ВТБ на один день отменил для своих клиентов комиссии за денежные операции в мобильном приложении «ВТБ онлайн» в качестве извинений за сбой в работе сервиса
Государственный банк ВТБ на один день отменил для своих клиентов комиссии за денежные операции в мобильном приложении «ВТБ онлайн» в качестве извинений за сбой в работе сервиса, который произошел 27 февраля.
Днем ранее клиенты ВТБ жаловались невозможность зайти в мобильное приложение банка и проблемы с доступом к онлайн-банку. В ВТБ сбой объяснили «масштабной перестройкой IT-инфраструктуры банка».
«Доверие клиентов для нас - наивысшая ценность, поэтому мы приносим извинения за причиненные неудобства и готовы по возможности компенсировать их», - заявил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.
Банкир отметил, что сейчас мобильным приложением «ВТБ Онлайн» пользуются уже 8 млн клиентов.
Анатолий Печатников также сообщил РБК, что все потраченные на транзакции средства в «ВТБ Онлайн» за 28 февраля будут компенсированы клиентам в марте. Клиентам направят соответствующее уведомление.