Власти Германии объявили о начале эпидемии коронавируса COVID-19
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан объявил о начале эпидемии и заявил, что в последнее время специальным службам стало все сложнее отслеживать цепочки, по которым идет заражение
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан объявил о начале эпидемии коронавируса COVID-19 в стране.
Чиновник заявил, что в последнее время специальным службам стало все сложнее отслеживать цепочки, по которым идет заражение. В этой связи остается неясной эффективность действующей стратегии по недопущению распространения болезни.
Министерство внутренних дел, Институт инфекционных заболеваний имени Роберта Коха и власти федеральных земель, где был выявлен коронавирус, создали кризисный штаб по противодействию эпидемии. Власти просят местных жителей не поддаваться панике и не идти в больницу из-за простого кашля.
На этой неделе в Германии было выявлено 10 случаев заражения коронавирусом в федеральных землях Баден-Вюртемберг и Северный Рейн-Вестфалия. В последней на карантин закрыли целую военную часть.