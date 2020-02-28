28 февраля 00:18
Налоговая служба заблокировала банковский счет российского подразделения Google
Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счет ООО «Гугл» - российского подразделения американской корпорации Google. Речь идет о счете компании в «Ситибанке»
Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счет ООО «Гугл» - российского подразделения американской корпорации Google. Речь идет о счете компании в «Ситибанке».
Агентство «Москва» сообщает, что Федеральная служба судебных приставов открыла в отношении подразделения Google два исполнительных производства. Одно исполнительное производство касается погашение государственной пошлины, а второе - «иных взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц».
В пресс-службе российского офиса Google сообщили, что блокировка счета является технической ошибкой со стороны банка. От дальнейших комментариев компания отказалась.