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28 февраля 00:18

Налоговая служба заблокировала банковский счет российского подразделения Google

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счет ООО «Гугл» - российского подразделения американской корпорации Google. Речь идет о счете компании в «Ситибанке»

Налоговая служба заблокировала банковский счет российского подразделения Google

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счет ООО «Гугл» - российского подразделения американской корпорации Google. Речь идет о счете компании в «Ситибанке».

Агентство «Москва» сообщает, что Федеральная служба судебных приставов открыла в отношении подразделения Google два исполнительных производства. Одно исполнительное производство касается погашение государственной пошлины, а второе - «иных взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц».

В пресс-службе российского офиса Google сообщили, что блокировка счета является технической ошибкой со стороны банка. От дальнейших комментариев компания отказалась.

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