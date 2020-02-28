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Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны навсегда
28 февраля 00:13

Кремлевские технологи подготовили методички по пропаганде внесения поправок в Конституцию

Для разных категорий граждан кремлевские технологи подготовили отдельные методички. Всего россиян поделили на шесть целевых групп: пенсионеры и люди старшего возраста, патриотические настроенные, лоялисты, молодежь, малообеспеченные и критически настроенные

Кремлевские технологи подготовили методички по пропаганде внесения поправок в Конституцию

Администрация президента подготовила методички для привлечения населения к голосованию по вопросу внесения поправок в Конституцию. Эти методички Центр «Досье» передал изданию «МБХ медиа».

Для разных категорий граждан кремлевские технологи подготовили отдельные методички. Всего россиян поделили на шесть целевых групп: пенсионеры и люди старшего возраста, патриотические настроенные, лоялисты, молодежь, малообеспеченные и критически настроенные.

Пенсионеров привлекать к участию в голосовании предлагается за счет таких аргументов, как патриотизм, семья, будущее детей и внуков. Агитаторы должны упомянуть «голодные» 90-е годы и добавить, что «государство людей не бросило». Поправки в Конституцию нужны, чтобы в России не повторились 90-е годы. Для работы с пожилыми гражданами предлагаются лозунг «Путин уйдет, справедливость и стабильность останутся!» и «Проголосуем за Россию без нищих и за достойные пенсии!».

Пропаганду среди патриотов рекомендуется строить на аргументах «защита и укрепление суверенитета, приоритет российской Конституции». Среди речевых модулей используются: «Путин вернул России величие и суверенитет и это должно отразится Конституции»; «Русские крепнут под давлением. Идите на голосование, покажите, что у страны есть на кого опереться». Лозунги предлагаются следующие: «Ни пяди земли не отдадим! Россия не продается - так и запишем!»; «Западу правки в Конституцию не нравятся. Значит надо поддержать!».

Лоялистам необходимо напомнить о доверии к президенту, который «многого добился», и «неразделимости поддержки Путина и его конституционных предложений». Данной целевой группе также нужно напомнить про голодные 90-е и отсутствие зарплаты, после чего попросить их поддержать изменение Конституции, «если они поддерживают Владимира Путина».

Молодому поколению напоминать про 90-е годы не нужно, а стоит сделать упор на «время перемен и необходимость обновления». Агитаторы должны убедить молодежь в том, что обновленная Конституция гарантирует сменяемость власти и устранит риск «застоя». Также в Кремле считают необходимым использовать «молодежную» лексику и описывать голосование как «прокачивание» Конституции.

Малообеспеченным россиянам агитаторы должна рассказать о социальной направленности предлагаемых поправок в Конституцию. В этом случае подойдут лозунги типа «Голосуя за поправки — голосуем за социальные гарантии и поддержку самых незащищенных слоев населения» и «Проголосуй за Россию без нищих и достойные пенсии для стариков!».

Сторонникам оппозиции также рекомендуется сообщить о том, что поправки в Основной закон страны гарантируют сменяемость власти, а также баланс власти, когда Госдума и Совет Федерации могут влиять на формирование правительства и назначение силовиков». Более того, при работе с оппозиционерами агитаторам разрешается использовать лозунг «Хочешь, чтобы Путин ушел? Голосуй за Конституцию!».

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