Минтранс приостановил движение поездов из Москвы в Ниццу из-за коронавируса
Министерство транспорта России с 4 марта приостанавливает движение поезда по маршруту Москва – Ницца. Решение было принято в связи с кончиной в Париже гражданина Франции, у которого диагностировали вирус
Министерство транспорта России с 4 марта приостанавливает движение поезда по маршруту Москва – Ницца. Соответствующее решение было принято в связи с кончиной в Париже гражданина Франции, у которого диагностировали коронавирус.
Погибший не был в Китае, но тем не менее заразился опасной болезнью. В середине февраля сообщалось, что от коронавируса во Франции скончался 80-летний турист из Китая. Всего в стране официально подтверждено 18 случаев заражения COVID-19.
В российском транспортном ведомстве сообщили, что движение поезда Москва – Ницца приостановлено до особого распоряжения.
Ранее российские власти приостановили авиационное сообщение с Китаем и Южной Кореей в связи с высокими темпами распространения коронавируса в этих странах. Также российским туроператорам рекомендовано снять с продажи путевки в Италию и Иран.