Эксперты не смогли назвать экстремистским предполагаемый «устав» «Сети»
Эксперты по делу «Сети» не смогли ответить на вопрос об экстремистском характере фигурирующего в деле документа «Положение» (Свод «Сети»), который сторона обвинения считает «уставом организации»
В Санкт-Петербурге на заседании по делу «Сети» эксперты не смогли ответить на вопрос об экстремистском характере фигурирующего в деле документа «Положение» (Свод «Сети»), который сторона обвинения считает «уставом организации».
В суде представитель экспертного института при Минюсте не смог дать психолого-лингвистическую оценку документа. Так, в экспертизе сказано, что в документе нарушена нумерация разделов и периодически повторяются куски текста, а само содержание текста неоднородно и включает в себя фрагменты личной переписки обвиняемых, а также список покупок «салат, мука, помидоры».
Эксперты Минюста пришли к выводу, что неоднородная структура текста, эпизоды, фрагменты текста, установить связь которых не представляется возможным, указывают на то, что текст является неоконченным или вообще черновым вариантом. «Ввиду сказанного выше, определить содержательную характеристику текста, значимость текста не представляется возможным», - говорится в экспертизе, которую зачитал адвокат Виктора Филинкова Виталий Черкасов.
Также экспертиза оценила документ под названием «Протокол съезда 2017», но не нашла в нем признаков экстремизма. Специалисты назвали протокол съезда документом, состоящим из переписки людей, находящихся отдаленно друг от друга, сообщает Znak.com со ссылкой на адвоката.
Петербургский суд дополнительно изучил, но не использовал 18 файлов, которые в «пензенской части» дела «Сети» сторона обвинения использовала в качестве доказательств создания экстремистской организации и подготовки теракта.
По версии следствия, фигуранты «пензенского эпизода» хотели устроить мятеж и серию взрывов во время чемпионата мира по футболу и президентских выборов. При этом в основу обвинения легли показания самих обвиняемых, которые они дали под пытками. Подсудимых приговорили к срокам от 6 до 18 лет.
По данным следствия, ячейка запрещенной в России организации «Сеть» также была сформирована в Санкт-Петербурге. Один из обвиняемых Игорь Шишкин заключил сделку со следствием и получил срок 3 года и 6 месяцев колонии общего режима. Сейчас на скамье подсудимых находятся Виктор Филинков и Юлий Бояршинов.