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27 февраля 15:32

Алексей Навальный рассказал о нью-йоркских квартирах родственника Михаила Мишустина и их связи с «делом Магнитского»

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в своем блоге расследование о нескольких квартирах в Нью-Йорке, которые принадлежат зятю главы российского премьер-министра Михаила Мишустина Александру Удодову

Алексей Навальный рассказал о нью-йоркских квартирах родственника Михаила Мишустина и их связи с «делом Магнитского»
Фото: 24smi.org

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в своем блоге расследование о нескольких квартирах в Нью-Йорке, которые принадлежат зятю главы российского премьер-министра Михаила Мишустина Александру Удодову.

В недавнем интервью «Известиям» бизнесмен Александр Удодов признался, что женат на родной сестре премьера Наталье Стениной, которая уже фигурировала в другом расследовании Фонда борьбы с коррупцией об элитной недвижимости Михаила Мишустина и его родственников.

В том же расследовании сообщалось, что Мишустин и Удодов месте играли в хоккей и ездили на турниры в Швейцарию, а вместе со Стениной бизнесмен выступал учредителем фонда, который восстанавливал храм на Рублевке, а также Фонда милосердия, образования и спорта. Также ФБК сообщил, что Удодов в свое время подарил Стениной два загородных дома.

«Все истории про Удодова теперь играют новыми красками», - прокомментировал Алексей Навальный признание бизнесмена о том, что он является мужем сестры Михаила Мишустина.

«Вот, например, отличное расследование «Открытых Медиа»: им удалось найти материалы дела о махинациях с незаконным возвратом НДС. Они изучили следственные документы и обнаружили там стенограммы телефонных переговоров, где Удодов натурально организовывает всю схему, знакомит всех фигурантов между собой, организует подделку документов для налоговой и так далее. По этому делу на 6 лет отправился в колонию главный бенефициар этой схемы, бывший сенатор Александр Сабадаш. Только пока шло расследование, Удодов созвонился с ним 200 раз», - пишет Алексей Навальный и напоминает, что налоговой службой тогда как раз руководил Михаил Мишустин.

ФБК также выяснил, что вскоре после женитьбы на сестре Мишустина, Удодов купил шесть квартир в жилом комплексе на 20 Pine Street в Нью-Йорке (в 300 метрах от знаменитой Уолл Стрит). Согласно нью-йоркскому реестру недвижимости, пять квартир были куплены 23 декабря 2009 года через пять разных фирм с похожими названиями - PINE 2315, PINE 2401, PINE 2407. Позже Александр Удодов приобрел эти компании вместе с квартирами.

Указанная стоимость пяти квартир 5,1 млн долларов. Зять главы российского правительства переоформил на себя ипотеку на сумму 1,9 млн долларов и направлял в банк платежи от сдачи квартир в аренду.

Летом 2010 года Удодов приобретает шестую квартиру в этом же доме стоимостью 1,3 млн долларов через юридическое лицо, а в 2018 году все эти квартиры были проданы.

Алексей Навальный обращает внимание на то, что жилой комплекс по адресу 20 Pine Street упоминался в резонансном деле юриста Сергея Магнитского, которого отправили в СИЗО после того, как он разоблачил мошенническую схему с возвратом НДС на 230 млн долларов. Эти деньги были выведены за границу и распределены между разными и далеко не последними людьми из России, в том числе силовиками и налоговиками.

Оппозиционер сообщает, что часть средств была переправлена на счета фирм сына бывшего вице-президента «РЖД» Дениса Кацыва, который купил себе недвижимость в Нью-Йорке, а именно в доме по адресу 20 Pine Street. Власти США позже арестовали эти объекты в рамках «закона Магнитского». Также в США было возбуждено уголовное дело, в результате которого Кацыв пошел на сделку и выплатил в американский бюджет 6 млн долларов штрафа.

Примечательно, что Денис Кацыв и Александр Удодов купили свои квартиры в одном доме с разницей в 3 недели - 30 ноября и 23 декабря 2009 года. При чем сам Удодов фигурировал в другом уголовном деле о мошеннических схемам по возврату НДС.

«Ситуация выглядит - хуже не бывает», - отметил Алексей Навальный.

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