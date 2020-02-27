Гаагский суд объяснил своей решение в пользу акционеров ЮКОСа «крымской поправкой»
Суд также обратил внимание на то, что Россия в некоторых случаях временно применяла международные договора, даже если некоторые их положения противоречили внутреннему законодательству страны
Апелляционный суд Гааги, который ранее обязал Российскую Федерацию выплатить 50 млрд долларов бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС, пояснил, что при вынесении этого решения опирался в том числе на Договор о принятии Крыма в состав РФ.
Акционеры ЮКОСа с своем требовании о выплате компенсации ссылались на статью № 26 Договора к Энергетической хартии (ДЭХ), которая определяет «безусловное согласие» сторон на передачу спора в международный арбитраж. Россия настаивала на том, что ДЭХ ею не был ратифицирован, но применялся временно и только в той части, которая не противоречила российскому законодательству. Статья № 26 якобы вступала в противоречие с законами РФ и не применялась, сообщает РБК.
Гаагский суд не поддержал позицию России и постановил, что после подписания и до ратификации ДЭХ страна должна была либо временно применять договор целиком, либо сделать специальное заявление об отказе от применения. Однако Россия такого заявления не сделала.
Суд также обратил внимание на то, что Россия в некоторых случаях временно применяла международные договора, даже если некоторые их положения противоречили внутреннему законодательству страны. В качестве примера Гаагский суд привел Договор о принятии Крыма в состав России. Положения договора отклонялись от российских законов, так как устанавливали новые государственные границы.
Напомним, что ранее Апелляционный суд в Гааге обязал Россию заплатить бывшим акционерам ЮКОСа за банкротство компании 50 млрд долларов. Российские власти намерены обжаловать это решение.