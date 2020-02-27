Минюст пообещал пересмотреть размер огромных штрафов для автомобилистов из нового КоАП
Министерство юстиции после критики пообещало пересмотреть крупные штрафы за нарушение ПДД, которые прописаны в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях
Министерство юстиции после критики пообещало пересмотреть крупные штрафы за нарушение правил дорожного движения, которые прописаны в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
Замминистра Денис Новак сообщил, что предложения по блоку, в котором говорится о нарушениях ПДД, готовило МВД России, которое пытается добиться снижения смертности на дорогах за счет радикального увеличения штрафов.
Представитель Минюста заявил, что повышение безопасности дорожного движения требует комплексного подхода, поэтому в первую очередь необходимо развивать инфраструктуру, а также утверждать новые требования к автоматическим средствам видеофиксации, сообщает РИА Новости.
Напомним, что глава правительства Михаил Мишустин раскритиковал новую редакцию Административного кодекса и счет непосильными новые штрафы для водителей (размер некоторых штрафов предлагается увеличить в 6 раз). В свою очередь глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия») заявил, что проект кодекса «никуда не годится» и вообще вызывает «ненависть к законотворчеству».