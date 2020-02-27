КПРФ сочла «цинизмом» решение властей провести голосование по изменению Конституции в день рождения Ленина
Коммунистическая партия осталась недовольна выбранной Кремлем датой всероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию. Голосование состоится 22 апреля, когда будет отмечаться 150-летие Владимира Ленина
Коммунистическая партия осталась недовольна выбранной Кремлем датой всероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию. Голосование состоится 22 апреля, когда будет отмечаться 150-летие Владимира Ленина.
КПРФ начала подготовку к юбилею советского вождя Владимира Ильича Ленина еще в марте 2019 года, а о голосовании по вопросу изменения Конституцию было объявлено в январе 2020 года. Лидер партии Геннадий Зюганов предлагал провести голосование 26 апреля.
В партии уверены, что совпадение голосования с днем рождения вождя мирового пролетариата не случайно. Первый замруководителя думской фракции Николай Коломейцев в беседе с «Коммерсантом» выразил мнение, что таким образом Кремль хочет отвлечь внимание от празднования 150-летия Ленина.
«У нас цинизм власти не знает границ. Они занимаются не тем, чем надо. Лучше бы отменили пенсионную реформу и вернули пенсионный возраст 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин», — заявил депутат.
Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов назвал решение властей провести голосование по изменению Конституции «троллингом высшего разряда».
Напомним, что день всероссийского голосования 22 апреля станет выходным днем.