В России более трети больниц и поликлиник не имеют центрального отопления и водопровода
В отчете Счетной палаты сообщается, что в 41% медицинских учреждений по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление
Счетная палата России выявила неэффективное расходование бюджетных средств, выделенных на оснащение детских поликлиник. В ведомстве также сообщили, что многие медицинские учреждения в стране до сих пор не имеют центрального отопления и водопровода.
В отчете Счетной палаты сообщается, что в 41% медицинских учреждений по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление. В 30,5% больниц и поликлиник отсутствует водопровод, а 14% зданий находятся в аварийном состоянии и требуют реконструкции.
РБК отмечает, что в 2017 году глава Счетной палаты Татьяна Голикова озвучивала примерно такие же цифры. Таким образом, за последние три года ситуация совершенно не изменилась.
В докладе СП также говорится, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом число врачей уменьшилось на 1,03%, а младшего медперсонала - сразу на 32,3%.
Что касается неэффективного расходования бюджетных средств, то в 2018 году в 14 регионах деньги были освоены на 90%, а в пяти регионах – менее чем на 80%.