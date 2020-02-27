Российских «айтишников», работающих на иностранные компании, включат в перечень самозанятых
Торгово-промышленная палата выступила с инициативой распространить действие налогообложения для самозанятых на IT-специалистов
Торгово-промышленная палата (ТПП) выступила с инициативой распространить действие налогообложения для самозанятых на IT-специалистов, которые работают на иностранные фирмы. Соответствующее предложение в скором времени будет направлено в правительство.
Глава департамента цифрового развития ТПП Владимир Маслов сообщил, что почти 90% от всех российских IT-специалистов в настоящее время работают на западные компании. При этом многие из них могут «находиться в цифровом финансовом поле» государства.
«Мы теряем налоговые доходы, пенсионные поступления, поэтому предлагаем в рамках проекта профессионального дохода создать механизм регистрации таких физических лиц», - заявил представитель палаты.
Напомним, что в некоторых российских регионах проводится эксперимент по взиманию налога с самозанятых граждан, в рамках которого они отчисляют государству 4-5% от своего дохода.