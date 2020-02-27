Власти Ростова-на-Дону собираются забрать землю у собственников сгоревших домов
Власти Ростова-на-Дону собираются в «добровольно-принудительном» порядке выкупить у граждан земельные участки, пострадавшие в результате сильного пожара в августе 2017 года
Власти Ростова-на-Дону собираются в «добровольно-принудительном» порядке выкупить у граждан земельные участки, пострадавшие в результате сильного пожара в августе 2017 года. Выкуп земли в мэрии объяснили необходимостью расширить городскую набережную.
Глава администрации Алексей Логвиненко сообщил порталу 161.ru, что собственнику дадут два месяца на принятие решения, а если он не согласен с условиями властей, то может обратиться в суд. Одновременно с этим чиновник добавил, что «механизм изъятия есть, мы все участки выкупим».
Стоимость участков определят во время разработки проекта в конце 2020 года, а в качестве инвестора проекта может выступить госкомпания «Газпром».
Погорельцы сообщили «МБХ медиа», что о планах выкупить у них землю для расширения набережной они слышат впервые. По их словам, в генплане Ростова такой информации не было. Впрочем, признаются горожане, они уже перестали следить в публичных слушаниях, поскольку чиновники все равно принимают решения без учета мнения людей.
Некоторые погорельцы заявили, что могут согласиться на продажу земли, но только по справедливой рыночной цене, поскольку их частные дома располагаются в центре города. Однако как раз с этим и могут возникнуть проблемы. Местная жительница Надежа Сопова сообщила, что в декабре 2017 года власти искусственным способом обрушили рыночную стоимость земли, поменяв правила землепользования. По словам женщины, год назад вице-мэр по строительству Олег Маркитантов неофициально озвучил ей стоимость одной сотки земли в размере 400 тысяч рублей. «Нигде в городе земля столько не стоит, до пожара стоимость была 2,5 миллиона. А заброшенные участки могут забрать вообще бесплатно», - заявила Сопова.
Напомним, пожар в частном секторе Ростова-на-Дону произошел 21 августа 2017 года. Огонь фактически уничтожил весь жилой квартал. Один человек в результате пожара погиб, семеро были госпитализированы. По уточненным данным, сгорели 125 частных домов и 39 квартир в восьми домах.
По версии властей, причиной пожара стало короткое замыкание неисправных электропроводов и возгорание несанкционированной свалки. Сами погорельцы считают, что это был поджог. Жители квартала ранее сообщали, что незадолго до пожара им поступали предложения от неких лиц о выкупе земли.
Погорельцы также жалуются, что многие из них так и не получили обещанных компенсаций. Отказ в выплате чиновники объясняют тем, что объекты «недостаточно обгорели» или у потерпевших имеется «иное жилье». При этом некоторым собственникам не разрешили заниматься восстановлением жилья. Пострадавший Юрия Нечай в свою очередь рассказал, что его многодетная семья получила от властей компенсацию в 1,2 млн рублей, на которые не купишь жилье в Ростове, хотя их дом стоил 13 млн рублей. Чиновники вычли из этой суммы квартиру старшей дочери, за которую выплачивался кредит.