Известные музыканты потребовали пересмотреть приговоры по делу «Сети»
Российские музыканты вслед за другими профессиональными сообществами написали обращение в поддержку фигурантов резонансного дела «Сети», которые были приговорены к срокам от 6 до 18 лет
Российские музыканты вслед за другими профессиональными сообществами написали обращение в поддержку фигурантов резонансного дела «Сети», которые были приговорены к срокам от 6 до 18 лет.
В своем обращении, опубликованном на сайте «Афиши Daily», музыканты потребовали пересмотреть приговор, «к которому слишком много вопросов». Также они просят тщательно проверить жалобы обвиняемых на пытки во время допроса.
Письмо в поддержку осужденных подписали группы «Дельфин», «Каста», Anakondaz, «Порнофильмы», IC3PEAK и других.
Ранее письма с требованием пересмотреть приговор по делу «Сети» и расследовать жалобы на пытки требовали российские учителя, ученые, IT-специалисты, мультипликаторы, кинематографисты, деятели культуры, юристы, журналисты, психологи и продавцы книг.