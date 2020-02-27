Управделами президента опубликовало задним числом тендер на организацию послания Владимира Путина
УДП России потратило 95,2 млн рублей на организацию послания Владимира Путина Федеральному собранию. С ежегодным посланием глава государства выступил 15 января
Управление делами президента России потратило 95,2 млн рублей из бюджета на организацию послания Владимира Путина Федеральному собранию. Напомним, с ежегодным посланием глава государства выступил 15 января.
Издание «МБХ медиа» сообщает, что оба госконтракта на организацию мероприятия были опубликованы на портале госзакупок задним числом - 5 и 20 февраля.
Первый контракт стоимостью 4 млн 50 тысяч рублей касался буфетного обслуживания участников заседания. Подряд достался Комбинату питания «Кремлевский».
Второй контракт стоимостью 91 млн 100 тысяч рублей относился непосредственно к организации мероприятия. Подрядчиком выступило ФГУП «ППП», подведомственное Управделами президента. Согласно этому контракту, только на «декорационное оформление мероприятия» власти потратили 22 млн рублей. Подготовка мультимедийного контента обошлась в 10,3 млн рублей.