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27 февраля 00:03

Управделами президента опубликовало задним числом тендер на организацию послания Владимира Путина

УДП России потратило 95,2 млн рублей на организацию послания Владимира Путина Федеральному собранию. С ежегодным посланием глава государства выступил 15 января

Управделами президента опубликовало задним числом тендер на организацию послания Владимира Путина

Управление делами президента России потратило 95,2 млн рублей из бюджета на организацию послания Владимира Путина Федеральному собранию. Напомним, с ежегодным посланием глава государства выступил 15 января.

Издание «МБХ медиа» сообщает, что оба госконтракта на организацию мероприятия были опубликованы на портале госзакупок задним числом - 5 и 20 февраля.

Первый контракт стоимостью 4 млн 50 тысяч рублей касался буфетного обслуживания участников заседания. Подряд достался Комбинату питания «Кремлевский».

Второй контракт стоимостью 91 млн 100 тысяч рублей относился непосредственно к организации мероприятия. Подрядчиком выступило ФГУП «ППП», подведомственное Управделами президента. Согласно этому контракту, только на «декорационное оформление мероприятия» власти потратили 22 млн рублей. Подготовка мультимедийного контента обошлась в 10,3 млн рублей.

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